LPI-NDH: Kind verletzt

Roßleben (ots) - Am 15.06.2024 gegen 21:45 Uhr werden in Roßleben vom alten Bahnhofsgebäude durch eine Gruppe Jugendlicher zwei Fenster und eine Türverriegelung zerstört. Hinweis zu den Tätern werden an die Polizei erbeten (portal.onlinewache.polizei.de oder jede Polizeidienststelle) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de ...

mehr