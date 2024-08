Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Tankstelle

Schwerte (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben sich am Sonntag (18.08.2024) zwischen 03.30 Uhr und 03.40 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Tankstelle am Holzener Weg in Schwerte verschafft.

Dort entwendeten sie eine größere Menge an Zigarettenschachteln und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine genaue Schadenssumme steht bislang noch nicht fest.

Die zwei Unbekannten werden folgendermaßen beschrieben:

Männlicher Täter 1:

- dunkle Basecap - dunkles Oberteil - dunkle Hose - dunkles Tuch über einem Teil des Gesichtes - schlank - führte einen grünen Sack mit sich - Handschuhe

Männlicher Täter 2:

- dunkle Basecap - dunkles Oberteil - dunkle Hose mit weißen Streifen an den Seiten - dunkles Tuch über einem Teil des Gesichtes - schlank - Handschuhe

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell