Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Garage gerät nach Explosionsgeräusch in Brand und Eigentümer wird dabei schwerverletzt

Rostock (ots)

Am 09.08.2024 gegen 21:40 Uhr kam es am Bahnhof Bramow in Rostock zu einer Explosion in einer Garage. Nach jetzigem Ermittlungsstand habe der 39-jährige deutsche Eigentümer Schweißarbeiten an einem PKW durchgeführt. Nach Beendigung der Arbeiten hörte der Geschädigte ein Zischen aus dem hinteren Bereich der Garage. Unmittelbar danach sei es zu einer Explosion gekommen. Der Geschädigte wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in eine Klinik verbracht. Die Garage brannte vollständig aus. Während der Löscharbeiten musste der Bahnverkehr im Bereich Bramow eingestellt werden. Durch die Kriminalpolizei wurde der Brandort beschlagnahmt. Die genauen Hintergründe zur Explosion sind Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Steffen Kaiser Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Rostock

