Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Widerstand gegen Polizeibeamte in Wismar

Wismar (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in Wismar zu einer Widerstandshandlung zweier Männer gegen Polizeibeamte. Gegen 16:15 Uhr befuhr am 08.08.2024 eine Funkwagenbesatzung des Wismarer Polizeihauptrevieres die Lübsche Straße in Wismar aus Richtung des Kreisverkehrs Dahlmannstr. in Richtung Wismar-Wendorf. Auf Höhe eines Supermarktes betrat plötzlich eine männliche Person die Fahrbahn und setzte sich im Schneidersitz auf die Fahrbahn. Die Funkwagenbesatzung hielt daraufhin an wobei sich die männliche Person in der Folge mit dem kompletten Körper auf die Fahrbahn gelegt hatte. Durch die Polizeibeamten wurde die männliche Person aufgefordert die Straße umgehend zu verlassen. Dieser Aufforderung kam der Mann nur zögerlich nach. Auf Nachfrage der Beamten gab der Mann keine Identität an und wurde in der Folge durchsucht. Plötzlich kam von der gegenüberliegenden Straßenseite eine weitere männliche Person hinzu und schrie die Beamten an, die Person in Ruhe zu lassen. Als die Beamten mit der Durchsuchung anfingen, kam die zweite männliche Person erneut zur Kontrollsituation und dieses Mal mit geballten Fäusten auf die Polizisten zu und griff diese an. Bei der Unterbindung des Angriffs wurde ein Polizeibeamter mit einem Faustschlag im Gesicht getroffen. In der Folge kam es zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung mit der auf der Straße angetroffenen männlichen Person. Zu diesem Zeitpunkt trafen zwei weitere Funkwagen an dem Einsatzort ein und konnten die beiden erheblich Widerstand leistenden Männer fesseln. Bei der Feststellung der Identitäten der beiden Männer stellte sich heraus, dass es sich um zwei Deutsche im Alter von 49 und 37 Jahren handelt. Beide sind bereits in der Vergangenheit mehrfach u.a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Körperverletzungsdelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten. Neben dem Widerstand und tätlichen Angriff, beleidigten und bedrohten die beiden Tatverdächtigen die eingesetzten Polizeibeamten. Zudem waren die beiden Tatverdächtigen bereits wenige Stunden zuvor in Wismar bei einer weiteren Straftat beteiligt. Hier war eine 61-jährige Person nach Geld befragt worden. Als dieser kein Geld gab, schlugen ihn die beiden 49- und 37- sowie noch ein dritter 51-jähriger deutscher Tatverdächtiger gemeinschaftlich. Bei den beiden 49- und 37-jährigen Tatverdächtigen wurde anschließend eine Blutprobenentnahme durchgeführt und diese nachfolgend in den Polizeigewahrsam genommen. In Rücksprache mit der Bereitschaftsrichterin erfolgte um 18:00 Uhr die Entlassung der beiden Männer aus den polizeilichen Maßnahmen. Von den eingesetzten Polizeibeamten wurde ein Beamter leicht verletzt, war aber im Anschluss weiterhin dienstfähig. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell