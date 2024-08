Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Rutesheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand am Donnerstag (22.08.2024) zwischen 08.00 Uhr und 19.45 Uhr in der Rutesheimer Straße in Leonberg. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war vermutlich in Richtung Innenstadt unterwegs, als er auf Höhe des Pomeranzengarten einen am Fahrbahnrand abgestellten Toyota streifte. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. An dem roten Toyota konnte silbergrauer Fremdlack festgestellt werden. Somit könnte das Verursacherfahrzeug silbern oder grau gewesen sein. Das Polizeirevier Leonberg bittet unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell