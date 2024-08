Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auto zerkratzt - 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter hinterließ in Böblingen einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Unbekannte zerkratzte zwischen Dienstag (20.08.2024) 21.00 Uhr und Donnerstag (22.08.2024) 14.30 Uhr einen auf einem Parkdeck in der Eugen-Bolz-Straße geparkten Mercedes. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

