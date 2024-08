Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Bürogebäude

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude in der Benzstraße in Herrenberg. Die Unbekannten durchwühlten Räume und brachen Schränke auf. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie einen vierstelligen Bargeldbetrag und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

