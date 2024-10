Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0675 --Übermüdet und unter Drogen--

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Waller Heerstraße Zeit: 27.10.2024, 11:20 Uhr

Am Sonntagvormittag fuhr in Walle ein Mann mit seinem Kleintransporter in einen Haltestellenbereich und verursachte dabei hohen Sachschaden. Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten und ist seinen Führerschein los.

Gegen 11:20 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die Waller Heerstraße und bemerkte ein vor ihm abbremsendes Auto zu spät. Er lenkte seinen Citroen spontan nach links und prallte in die Glasabgrenzung zur dortigen BSAG-Haltestelle Gustavstraße, wodurch diese komplett zerstört wurde. Den hinzugerufenen Einsatzkräften gegenüber gab er an, seit über 24 Stunden nicht mehr geschlafen zu haben, sich aber mit Energydrinks wach zu halten. Körperliche Auffälligkeiten ließen den Eindruck entstehen, welcher durch einen positiven Drogentest bestätigt wurde: Der Autofahrer stand unter dem Einfluss von Kokain. Neben der Zahlung einer Sicherheitsleistung von 900 EUR, der Unfallfahrer hat keinen Wohnsitz in Deutschland, musste er sofort eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Der Verkehr auf der Waller Heerstraße musste zeitweise umgeleitet und die Straßenbahngleise gesperrt werden. Der Kleintransporter musste mit Totalschaden abgeschleppt und der Unfallort durch die Feuerwehr von Glas und Trümmerteilen befreit werden. Verletzt wurde niemand.

