POL-EU: Dieseldiebstahl auf Rastplatz

Mechernich-Antweiler (ots) - Im Zeitraum von Montag (17. Juni) bis Donnerstag (27. Juni) kam es in der Graf-Schall-Straße in Mechernich-Antweiler zu einem Diebstahl. Unbekannte brachen das Vorhängeschloss eines Schuppens auf und entwendeten einen Edelstahlkamin im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / ...

