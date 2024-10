Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0674--Streit im Bahnhofsquartier eskaliert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofstraße Zeit: 27.10.24, 07.20 Uhr

Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte am Sonntagmorgen in der Bahnhofsvorstadt in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei kam es auch zu Tritten gegen den Kopf. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein 17-Jähriger sprach in der Bahnhofstraße im Vorbeigehen die Freundin eines 32-Jährigen an und provozierte diesen. In der Folge entwickelte sich zunächst ein Streit zwischen den Männern, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündetet, wobei der Ältere zu Boden ging. Dort trat ihm der Jugendliche gegen den Kopf, so dass dieser für einen Moment bewusstlos wurde. Anschließend warf die Freundin des 32-Jährigen mit einer Flasche nach dem Angreifer, verfehlte ihn aber. Als der 32-Jährige wieder zu sich kam, nahm dieser seinen Gürtel ab und schlug damit nach dem Jüngeren. Kurze Zeit später traf die Polizei ein, beruhigte die Lage und stellte alle Beteiligten. Auf dem Weg zur Wache leistete der 17-Jährige massiv Widerstand und trat nach den Einsatzkräften. Am Revier biss und bespuckte er Polizisten. Nur unter Anwendung von Zwang konnten weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt werden. Drei Polizisten wurden dabei verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig.

Der 32-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung ab. Die Kriminalpolizei hat unter anderem Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell