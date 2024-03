Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Angebot illegaler Arbeiten

Bad Hönningen (ots)

Am gestrigen Nachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Linz ein Fahrzeug Mercedes Vito. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte ermittelt werden, dass die beiden Innsassen im Raum Bad Hönningen bei verschiedenen Bürgern Arbeiten an den jeweiligen Häusern angeboten haben. Es ging konkret um Reparaturen an Dachrinnen, welche vermeintlich defekt seien. Keiner der Personen verfügt über die notwendige Erlaubnis in Form einer Reisegewerbekarte. Soweit der Polizei Linz bekannt, kam es am gestrigen Tag zu keinem Vertragsabschluss. Häufig werden solche Arbeiten in dieser Form zwar günstig und fachgerecht angeboten, jedoch dann überteuert und wenig fachkundig durchgeführt. Die Polizei rät dringend dazu, nicht auf Lockangebote einzugehen und die Reputation dieser Firmen zu prüfen. Die beiden angehaltenen Personen sind der Polizei nicht unbekannt und sind in der Vergangenheit bereits in gleich gelagerter Art und Weise aufgefallen. Beide erwartet nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell