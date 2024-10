Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim- Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am 13.10.2024 kam es zu einem unbefugten Gebrauch von Pkw in Verbindung mit einer Verkehrsunfallflucht in 68519 Viernheim. Gegen 00:00 Uhr wurde durch Anwohner festgestellt, dass ein silberner Opel nicht mehr auf seinem Parkplatz stand. Laut Zeugen haben sich zwei bislang unbekannte männliche Täter Zutritt zu dem in der Rathausstraße geparkten Pkw verschafft. Gegen 04:15 Uhr seien die beiden Täter mit dem Fahrzeug wieder auf den Parkplatz zurückgekehrt und hätten das Fahrzeug dort abgestellt. Anschließend hätten sich die Täter zügig in unbekannte Richtung entfernt. Der Opel weist nun diverse Beschädigungen an der linken Front sowie dem Heck auf. Weiter ist der Opel stark verschmutzt, insbesondere an der vorderen Stoßstange. Von einem Ausflug auf eine Wiese oder eine angrenzende Feldgemarkung ist auszugehen. Aufgrund der Schadensbilder am Fahrzeug ist ebenso von einem Verkehrsunfall mit einem anderen Fahrzeug, einer Laterne oder Ähnlichem auszugehen. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, 165-170cm groß, dünn, ca. 18 Jahre, dunkle Haare, dunkler Jogginganzug

Täter 2: männlich, 175-185cm groß, kräftig, ca. 20 Jahre, rotblonde Haare, kurzer Bart, Jeans und dunkle Jacke

Zeugen, die das Fahrzeug oder dessen Insassen in der Nacht des 13.10. im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 04:15 Uhr gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in Verbindung zu setzen. -Tel.: 06206/94400-

