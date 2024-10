Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Erzhausen: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Erzhausen (ots)

Am Samstag (12.10), gegen 11:50 Uhr, ereignete sich im Bereich der Bahnstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Der 17-jährige Erzhäuser befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Bahnstraße von der B3 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Im Verlauf der Strecke kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 58-jährigen Mannes aus Erzhausen. Dieser befuhr mit seinem Mazda die Bahnstraße in entgegengesetzter Richtung. In Folge des Zusammenstoßes wurde der Mazda in eine Hofeinfahrt geschleudert, wo er letztlich zum Stillstand kam. Neben den beiden beteiligten Fahrzeugen wurden zudem noch zwei geparkte Fahrzeuge durch den Unfall beschädigt. Für die Unfallaufnahme wurde ein Bereich der Bahnstraße für ca. 4 Stunden gesperrt. Da die Unfallursache nun Gegenstand der Ermittlungen ist, wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger für die Verkehrsunfallaufnahme hinzugezogen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden für die weitere Behandlung, durch den Einsatz von Rettungswägen und Notarzt, in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Zudem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Berichterstatter: Pfeffermann, POK

