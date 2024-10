Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Georgenhausen: Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach versuchtem Tötungsdelikt

Reinheim-Georgenhausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessens

Nachdem am Samstagmittag (12.10.2024) kurz vor 13 Uhr über den Notruf der Polizei eine schwerverletzte Person gemeldet wurde, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 58-jähriger Mann in einer Werkstatthalle auf einem Grundstück in der Hirschbachstraße auf einen 42-jährigen Mann geschossen haben. Bei den betroffenen Personen handelt es sich um Vermieter und Mieter einer Wohnung, die ebenfalls auf dem Grundstück ist. Der 42-Jährige konnte sich noch selbstständig zu einer Nachbarin begeben, die die Polizei verständigte. Er kam schwerverletzt, aber nach aktuellem Stand außer Lebensgefahr, in ein Krankenhaus. Der 58-jährige Tatverdächtige flüchtete unmittelbar nach der Tat mit seinem Auto. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an. Im Rahmen der Tatortaufnahme und Spurensicherung war der Bereich rund um den Tatort weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Aus Rücksicht auf die Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben zum Sachverhalt, über die Pressemeldung hinaus, gemacht werden. Presseauskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

