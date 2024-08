Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Betrunkener übersieht Gegenverkehr

Am Donnerstag verursachte ein 44-Jähriger bei Schwendi einen Unfall mit Verletzten.

Ulm (ots)

Der 44-Jährige war um 21.30 Uhr auf der L265 von Schönebürg in Richtung Hürbel unterwegs. Der Peugeot-Fahrer bog im Wald nach links in einen Feldweg ab. Dabei übersah er wohl einen 16-Jährigen auf einem Kraftrad. Der kam ihm mit einem 15-Jährigen Sozius auf einem Piaggio-Kleinkraftrad entgegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen und die beiden Jugendlichen stürzten. Dabei zog sich der 16-Jährige schwere, sein Sozius leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten sie in eine Klinik. Der 44-jährige Peugeot-Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Dabei stellten sie fest, dass der Autofahrer betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Deshalb musste er zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Feuerwehr sperrte die Landstraße aus beiden Richtung und richtete für die Dauer der Unfallaufnahme eine Umleitung ein. Den Sachschaden schätzt die Polizei am Peugeot auf 2.000 Euro und am Piaggio auf 800 Euro.

++++1660542

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell