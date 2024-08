Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen/B492 - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag überschlug sich ein Sprinter bei Schelklingen.

Gegen 22 Uhr waren zwei Männer mit einem Mercedes Sprinter von Allmendingen in Richtung Schelklingen unterwegs. Mit ihrem Fahrzeug kamen sie nach rechts von der Bundesstraße ab. Der Sprinter überschlug sich und landete im Graben. Einer der beiden Insassen flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, kam jedoch kurze Zeit später zurück. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei Ehingen fest, dass beide keinen Führerschein, aber über zwei Promille intus hatten. Da unklar ist, ob der 27-Jährige oder der 22-Jährige das Fahrzeug lenkte, mussten beide Blut abgeben. Die Ermittlung, wer gefahren ist, dauern derzeit noch an. Der Schaden an dem total beschädigten Sprinter wird auf 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

