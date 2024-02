Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Sprayer gestellt

Erfolgreiche Festnahme nach Fluchtversuch

Bild-Infos

Download

Geltendorf / Lkr. Landsberg (Lech) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (am 18. Februar) gelang einer Streife der Bundespolizeiinspektion München die Festnahme eines Graffiti-Sprayers, der eine abgestellte S-Bahn am Bahnhof Geltendorf besprühte. Der Mann flüchtete zunächst, konnte jedoch in einem nahegelegenen Waldstück gefasst werden. Gegen 23:30 Uhr beobachteten Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit den 38-jährigen polnischen Staatsangehörigen dabei, wie er eine S-Bahn auf einer Fläche von ca. 11m² besprühte. Die Zeugen alarmierten die Bundespolizei. Nach Vollendung der Tat floh der Mann in ein angrenzendes Waldstück, wo er nach Verfolgung durch die Einsatzkräfte widerstandslos festgenommen werden konnte. Zur Lokalisierung des Tatverdächtigen kam ein Polizeihubschrauber der Fliegerstaffel Oberschleißheim zum Einsatz. Mit Hilfe der Überwachungsbilder aus der Luft, konnten ebenfalls diverse Spraydosen, welche der Verfolgte im Wald weggeworfen hatte, als Beweismittel sichergestellt werden. Der im Landkreis Landsberg (Lech) wohnhafte Pole wurde zur weiteren Bearbeitung auf die Wache der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof gebracht, von welcher er am Montagmorgen auf freien Fuß entlassen wurde. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 600 Euro. Die Bundespolizei führt Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell