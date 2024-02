Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Exhibitionist festgenommen

Identifizierung dank Kameraaufzeichnungen

München (ots)

Sonntagabend (18. Februar) nahmen Beamte der PI 16 des Polizeipräsidiums München einen 30-jährigen Italiener fest, nach dem im Rahmen einer polizeiinternen Fahndung von der Bundespolizei aufgrund einer exhibitionistischen Handlung im September letzten Jahres gesucht wurde. Der zum damaligen Zeitpunkt Unbekannte entblößte seinen Penis am 12. September 2023 im Zwischengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes, masturbierte und suchte dabei Blickkontakt zu einer 27-jährigen Mitarbeiterin der Deutsche Bahn AG. Die Frau drehte sich weg und der Exhibitionist entfernte sich in unbekannte Richtung. Anschließend beanzeigte sie den Vorfall bei der Bundespolizei. Aufgrund der Aufzeichnungen der Kameras im Zwischengeschoss konnte im Rahmen der Ermittlungen ein polizeiinterner Fahndungsflyer erstellt werden. Ein Beamter der PI 16 sowie ein Beamter der Bundespolizei erkannten den Mann und es gelang zunächst dessen Personalien bekannt zu machen. Am 18. Februar geriet der 30-Jährige ins Visier der Polizisten, nachdem er am Münchner Hauptbahnhof in einen Streit mit einem Bahnmitarbeiter geriet. Eine in der Nähe befindliche Streife der PI 16 erkannte den Mann vom Fahndungsflyer wieder, nahm ihn fest und übergab ihn der Bundespolizei. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wird der polizeibekannte, wohnsitzlose Italiener am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell