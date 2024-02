Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bei couragiertem Einschreiten angegriffen - 14-Jähriger von Unbekanntem attackiert

München / Gernlinden (ots)

Am Freitagabend (16. Februar) kam es in einer S3 in Richtung Mammendorf zu einem Streit in dessen Folge ein 14-Jähriger, der sich couragiert einbrachte, von einem Unbekannten bedroht und angegriffen wurde.

Gegen 23:20 Uhr kam es in einer S-Bahn (S3, München - Mammendorf) vor Gernlinden, Lkr Fürstenfeldbruck, zu einem lautstarken, verbalen Streit unter zwei Fahrgästen. Ein 14-jähriger Deutscher versuchte diesen zu schlichten. Als er den Mann nach dem Grund fragte, ging dieser unvermittelt auf ihn los. Erst drohte der Unbekannte "ihm alle Knochen zu brechen", dann drückte er den Maisacher gegen die Wand der Führerstandkabine und holte zum Schlag aus. Der 14-Jährige konnte diesen tätlichen Angriff durch eine Schutzhaltung mit dem Arm abwehren. Er wurde nicht verletzt.

Kurz darauf verließ der Junge in Gernlinden die S-Bahn und verständigte per Handy seine Mutter. Der Angreifer und dessen weibliche Begleitung verblieben in der Richtung Mammendorf fahrenden S3. Am Bahnsteig wurde der Junge von zwei Reisenden angesprochen, ob er Hilfe benötige.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen der Attacke, insbesondere den beiden Mitreisenden, die den 14-Jährigen am Bahnsteig am S-Bahnhaltepunkt Gernlinden ansprachen, bzw. nach dem Mann, der den Jungen körperlich attackierte. Bei den Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung und Bedrohung werden u.a. Bilder der Videoaufzeichnung ausgewertet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 089/515550-0 an die Bundespolizeiinspektion München erbeten.

Beschreibung des Tatverdächtigen: Europäisches Aussehen, ca. 185 cm groß, 30-40 Jahre alt, dunkler Vollbart, bekleidet mit rot-kariertem Hemd.

