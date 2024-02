Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Anhänger aufgebrochen

Beute machten am Sonntag oder Montag Unbekannte in Geislingen a.d. Steige.

Ulm (ots)

Der einachsige Anhänger stand zwischen 17 Uhr und 13.15 Uhr in der Liebknechtstraße am Fahrbahnrand. Unbekannte brachen den verschließbaren Aludeckel an dem Anhänger auf. Darin befanden sich neben einer Angelausrüstung auch ein Außenbordmotor sowie ein Outdoor-Zelt. Das machten die Diebe zu ihrer Beute und verschwanden unerkannt. Das Polizeirevier Geislingen hat Spuren gesicherte und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen.

