POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunken über Kreisverkehr geschanzt

Am Montag musste eine Frau in Laupheim nach einem Unfall ihren Führerschein abgeben.

Ulm (ots)

Die 52-Jährige war kurz vor 7 Uhr auf der K7582 vom Industriegebiet in Richtung Laupheim unterwegs. Da sie nach den ersten Erkenntnissen der Polizei wohl zu schnell war, schätzte sie offenbar den Straßenverlauf falsch ein. Sie schanzte über die Mittelinsel am Kreisverkehr zur Weihertalstraße / Walpertshofer Straße. Der Ford hob ab, überflog den Kreisverkehr und fuhr zunächst auf dem Radweg weiter. Abseits der Straße stieß das Fahrzeug gegen den Zaun eines Firmengeländes. Wie die Polizei weiter berichtet, setzte die Fahrerin ihren Ford noch ein Stück zurück und wollte offenbar die Fahrt fortsetzen. Aufgrund der starken Beschädigungen am Fahrzeug war es ihr nicht mehr möglich. Zeugen hielten sich im Bereich der Firmenzufahrt auf und kümmerten sich zunächst um die Fahrerin. Die blieb glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei sofort, dass die Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie hatte große Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 5.000 Euro, den an der Umzäunung auf weitere 5.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Verkehrsinsel und der Flur ist, muss noch ermittelt werden. An dem nicht mehr fahrbereiten Ford liefen Betriebsstoffe aus. Die Straßenmeisterei Laupheim kümmerte sich um die Beseitigung. Ein Abschlepper barg den Ford. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige zu.

Hinweis:

Die Polizei weist daraufhin, dass Alkohol am Steuer und überhöhte Geschwindigkeit zu den häufigsten Unfallursachen zählen. Oftmals sind die Unfallfolgen schwer. Die Kombination aus beidem birgt eine umso größere Gefahr für andere und hat deshalb im Straßenverkehr nichts zu suchen. Fahren Sie verantwortungsbewusst und bleiben Sie nüchtern.

