Ulm (ots) - Gegen 23.54 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Neidhardtstraße in Baustetten aus. Ein 84-jähriger Hausbewohner stellte zuvor Rauch aus dem Keller fest und brachte sich mit seiner Frau in Sicherheit. Rettungskräfte versorgten den Senior. Er wurde vorsorglich in eine Klinik ...

mehr