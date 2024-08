Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)Laupheim/Baustetten - Brand in Gebäude

Am Mittwoch kam es bei Laupheim zu einem Kellerbrand.

Ulm (ots)

Gegen 23.54 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Neidhardtstraße in Baustetten aus. Ein 84-jähriger Hausbewohner stellte zuvor Rauch aus dem Keller fest und brachte sich mit seiner Frau in Sicherheit. Rettungskräfte versorgten den Senior. Er wurde vorsorglich in eine Klinik verbracht, da er Rauch eingeatmet hatte. Die Feuerwehr hatte den Kellerbrand schnell unter Kontrolle und das Gebäude blieb bewohnbar. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll wohl ein technischer Defekt an einem Boiler zum Brand geführt haben. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Laupheim und Baustetten waren mit sieben Fahrzeugen und 50 Personen im Einsatz.

