Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Aggressive Radfahrerin

Am Dienstag soll eine Radfahrerin bei Heidenheim eine Autofahrerin angegriffen haben.

Ulm (ots)

Gegen 17.50 Uhr war eine Autofahrerin auf der Bundesstraße in Schnaitheim unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Am Rathaus musste sie eine Vollbremsung machen, da eine Radfahrerin unerlaubt die Bundesstraße überquerte ohne auf den Verkehr zu achten. Im Gegenverkehr musste wohl auch ein Linienbus wegen der Radfahrerin stark abbremsen. Noch im Schreck rief die Autofahrerin der Radfahrerin hinterher. Die drehte daraufhin um und griff die im Auto sitzende Frau tätlich an. Dadurch erlitt die 37-Jährige Kratzer am Kopf und an der Schulter. Dann radelte die Unbekannte davon. Die Geschädigte stellte kurze Zeit später eine Delle an der Fahrertür fest. Den Spuren zufolge könnte diese durch das Pedal am Fahrrad der Unbekannte verursacht worden sein.

Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Die Radfahrerin soll etwa 50-60 Jahre alt sein. Sie hatte blonde oder graue Haare und trug einen schwarzen Helm. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke. Am Fahrradlenker hatte sie einen Korb montiert.

++++1649729 (LK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell