Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch bei Seniorin

Am Mittwoch stiegen Unbekannte in eine Wohnung in Ulm ein.

Ulm

In der Zeit zwischen 11 Uhr und 13.45 Uhr verschafften sich Unbekannte unerlaubt Zutritt in die Wohnung einer Seniorin im Lehrer-Tal-Weg. In der Wohnung fanden die Einbrecher Schmuck. Den nahmen sie mit und flüchteten unerkannt. Der Polizeiposten Ulm-Eselsberg (Tel. 0731/5501950) hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Täter in die Wohnung gelangten ist derzeit noch unklar, da wohl keine typischen Einbruchspuren festgestellt wurden.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

