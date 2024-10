Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Innenstadtkontrollen

scharfe Schusswaffe sichergestellt

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte der Darmstädter Polizei, unterstützt von Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei, am Donnerstag (10.10.) im Bereich der Schleiermacherstraße und des Luisenplatzes. Insgesamt wurden in der Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr von den Ordnungshütern 19 Personen überprüft.

In der Schleiermacherstraße unterzogen sie gegen 10.00 Uhr eine zehnköpfige Personengruppe einer Kontrolle. Bei den Durchsuchungen konnte bei einem 54-Jährigen eine scharfe Schusswaffe (Revolver) aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem führte er ein Springmesser und eine Ampulle Crack mit sich. Gegen selbige Person bestanden zwei Haftbefehle, wegen Besitz/Handel von Drogen, Ladendiebstahl, Besitz von verbotenen Waffen und Körperverletzung. Der 54-Jährige kam im Anschluss an die Kontrolle in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt und wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Bei der weiteren Durchsuchung eines 28-Jährigen, stellten die Beamten ein Butterflymesser fest, welches gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt werden konnte.

Zudem fanden die Ermittler eine Tüte mit Kleidung, an welcher noch Sicherungsetikette befestigt waren. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut aus vergangen Ladendiebstählen handelt. Die Kleidungsstücke konnten sichergestellt und dem zuständigen Kriminalkommissariat zwecks weiterer Ermittlungen übergeben werden.

Des Weiteren lagen gegen zwei Personen aus der Gruppe Aufenthaltsermittlungen von Staatsanwaltschaften vor, da sie im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens gesucht wurden. Nach Klärung einer ladungsfähigen Adresse der Personen waren die Kontrollen im Bereich der Schleiermacherstraße beendet.

Gegen 16.00 Uhr verlagerten die Einsatzkräfte ihre Kontrollen an den Luisenplatz. Hier überprüften sie neun Personen, bei welchen aber keine negativen Feststellungen gemacht wurden. Die Sichtbarkeit der Beamten erhielt mehrfaches Lob der Bürger. Diese bedankten sich für den Einsatz und das bessere Sicherheitsgefühl.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell