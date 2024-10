Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schaufenster mit Hammer eingeschlagen

62-Jährige festgenommen

Darmstadt (ots)

Am Freitagmorgen (11.10.) gingen bei der Polizei mehrere Anrufe wegen einer randalierenden Frau ein, die mit einem Hammer Scheiben einschlagen würde.

Am Mathildenplatz war die 62-Jährige gegen 6.15 Uhr zuerst aufgefallen. Dort zerstörte sie die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts und lief weiter in Richtung Willy-Brand-Platz. Hier schlug sie ein weiteres Schaufenster eines Dönerladens ein, bevor sie von der Polizei vorläufig festgenommen werden konnte. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands brachte die Streife die 62-jährige Darmstädterin in eine nahegelegene Fachklinik.

Es konnten noch mindestens vier weitere Sachbeschädigungen an Scheiben in unmittelbarer Umgebung festgestellt werden. Inwieweit diese Beschädigungen in Zusammenhang stehen wird noch geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

