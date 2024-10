Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Fahrzeug

Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (11.10.) geriet ein Auto in der Otto-Röhm-Straße ins Visier Krimineller. Zwischen etwa 2.40 und 6.45 Uhr schlugen sie eine Scheibe ein, um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Dort entwendeten sie einen Rucksack und eine hochwertige Winterjacke von der Rückbank. Sie konnten im Anschluss mit ihrer Beute unerkannt flüchten.

Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

