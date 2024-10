Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrraddiebstahl vereitelt

Polizei gibt Tipps

Darmstadt (ots)

Ein Krimineller hatte am Donnerstagabend (10.10.) ein eigenes Vorderrad dabei, um es in ein fremdes Rad einzubauen und damit zu fliehen. Gegen 21.45 Uhr wollte sich der bislang unbekannte Täter in der Kattreinstraße ein Fahrrad aneignen, indem er die Vorderräder austauschte. Beim Verlassen der Örtlichkeit erwischte ihn jedoch der Eigentümer, woraufhin er das Rad stehen ließ und flüchtete. Der Mann war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze auf.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei: Fahrräder am Rahmen anschließen. Fahrräder an unbewegliche Gegenstände anschließen. Fahrräder an öffentlichen / beleuchteten Plätzen abstellen.

Zeugen, die Hinweise zu dem tatverdächtigen geben können werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

