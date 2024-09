Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand

Goch (ots)

Aus unklarem Grund ist in einem Zweifamilienhaus an der Straße Am Zollamt in Goch-Kessel heute früh ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch war mit mehreren Löscheinheiten im Einsatz. Ein 19jähriger Bewohner des Hauses kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht und wurde vor Ort behandelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unklar, die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Um 7.45 Uhr wurden zunächst die Löscheinheiten Kessel und Asperden sowie die Drehleiter der Löscheinheit Stadtmitte alarmiert. Gemeldet war ein Zimmerbrand in dem von sechs Personen bewohnten Zweifamilienhaus. Drei Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Gebäude, sie hatten das Haus bei Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen.

Das Feuer breitete sich schnell aus und wurde zu einem Wohnungsbrand. Nachdem neben der Drehleiter weitere Kräfte der Löscheinheit Stadtmitte nachgefordert wurden, ließ Stadtbrandinspektor Stefan Bömler im weiteren Einsatzverlauf auch die Löscheinheit Hassum alarmieren. In der Spitze waren knapp 60 Einsatzkräfte vor Ort. Vier Trupps wurden unter schwerem Atemschutz in dem Gebäude eingesetzt.

Den Einsatzkräften gelang es, zwei Hunde, die sich in je einem Käfig im Inneren des Hauses befanden zu retten, auch eine Katze konnte gerettet werden. Eine weitere Katze verendete im Brandobjekt, von einer dritten Katze fehlt jede Spur.

Insgesamt dauerte der Feuerwehreinsatz rund 3 Stunden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell