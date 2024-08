Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Gewinnerlose vom Tag der offenen Tore

Goch (ots)

Die Feuerwehr Goch hat die Gewinnerlose vom Tag der offenen Tore am Samstag (24.8.24) auf ihrer Homepage www.feuerwehr-goch.de veröffentlicht. Die Gewinne können am Freitag (30.8.24) in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in der Hauptwache am Höster Weg abgeholt werden.

