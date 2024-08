Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Gebäude nach Trocknerbrand unbewohnbar

Goch (ots)

Am frühen Samstag Abend kam es auf der Feldstraße in Goch zu einem Brand in einem Wohngebäude. Im Kellergeschoss eines Reihenhauses brannte ein Wäschetrockner. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits starker Rauch aus einem offenen Fenster im Obergeschoss. Ob sich Personen in dem Gebäude befinden war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, jedoch sollte sich laut Anwohnern ein Hund in dem Haus befinden. Zwei Trupps der Löscheinheiten Goch und Asperden, unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Marc Derksen, durchsuchten das Gebäude und löschten den brennenden Trockner ab. Es stellte sich hierbei heraus, dass die Bewohner nicht zuhause waren und sich der Hund im Garten befand. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Gebäude mittels Hochdrucklüfter belüftet. Aufgrund der starken Beaufschlagung mit Brandrauch ist das Gebäude aktuell nicht bewohnbar. Bereits am Donnerstag wurde die Feuerwehr Goch zu einem brennenden Trockner auf der Pannenhofstraße alarmiert. Glücklicherweise kamen auch hier keine Personen zu schaden.

