Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Trockner verursacht Kellerbrand

Goch

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes hat ein Trockner im Keller eines Reihenhauses an der Pannenhofstraße gestern Abend Feuer gefangen. Ein Bewohner bemerkte, dass aus dem Gerät Flammen schlugen und alarmierte die Feuerwehr. Um kurz vor 20.30 Uhr trafen Stadtbrandinspektor Stefan Bömler und erste weitere Kräfte der Löschzüge Stadtmitte ein. Zu diesem Zeitpunkt trat bereits dichter Brandrauch aus einem Fenster im 1. Obergeschoss aus. Es musste also davon ausgegangen werden, dass das ganze Gebäude bereits verraucht ist.

Beide Bewohner hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt schon verlassen und befanden sich in Sicherheit. Ein Atemschutztrupp wurde in den Keller zum Löschangriff geschickt. Ein weiterer Atemschutztrupp öffnete Fenster und Türen des Hauses, um Abluftöffnungen zu schaffen. Dann konnte ein Hochdrucklüfter in Stellung gebracht werden, um den Brandrauch aus dem Gebäude zu blasen. Zwischenzeitlich hatte der Angriffstrupp aus dem Keller den gelöschten Trockner ins Freie befördert.

Insgesamt dauerten die Einsatzmaßnahmen rund 60 Minuten. Das Feuer blieb auf seinen Entstehungsraum begrenzt, durch den Brandrauch ist jedoch das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell