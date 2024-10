Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0672--Schlösser in der Altstadt zugeklebt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall, Altenwall Zeit: 27.10.24, 20 Uhr

Unbekannte haben am Sonntag mehrere Türschlösser in der Innenstadt zugeklebt, darunter auch das eines Parteibüros. Die Polizei sucht Zeugen.

Anwohner bemerkten die Beschädigungen am Sonntagabend im Umfeld der Straße Am Wall. Die Unbekannten hatten vermutlich mit Klebstoff die Schlösser an mehreren Türen zugeklebt. Neben diversen Wohn- und Geschäftshäusern war auch das Büro der Grünen-Partei am Altenwall betroffen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

