Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Steinfurt (ots)

In Recke ist am Sonntag (11.08.) ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war an dem Unfall alleine beteiligt.

Der 30-jährige Mann aus Lingen befuhr um 13.00 Uhr mit seinem Motorrad Honda die Neuenkirchener Straße. Im Bereich Langacker kam er innerhalb einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem Straßenschild und geriet in den angrenzenden Straßengraben.

Weitere Motorräder, die hinter dem Lingener fuhren, waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungswagen schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell