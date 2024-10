Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Seniorin im Fahrstuhl beraubt, zwei Personen flüchtig

Hamm (ots)

Eine 79jährige Hammerin wurde am Samstag, 12. Oktober 18:25 Uhr im Alleecenter Hamm beraubt. Die 79jährige betrat im dortigen Erdgeschoss einen Fahrstuhl. Kurz bevor sich die Türen des Fahrstuhls schlossen, betraten zwei weitere Personen die Kabine. Die Seniorin wurde von hier von einer männlichen Person gegen die Fahrstuhlwand gedrückt. Die Person griff im weiteren Verlauf in die Jacke der Geschädigten und nahm eine Geldbörse an sich. Die Personen flüchteten im 1. Obergeschoss aus der Kabine des Fahrstuhls und weiter in Richtung des Parkdecks. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Person 1: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, südländisches Aussehen, schwarze Haare, schwarze Jacke Person 2: weiblich Die Ermittlungen der Polizei dauern an, die Geschädigte wurde nicht verletzt. Hinweise zum Raub und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell