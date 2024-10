Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi landet im Straßengraben, 5.000 Euro Sachschaden, Fahrerin leicht verletzt, Verdacht auf Medikamenteneinfluss

Hamm (ots)

Ein Alleinunfall ereignete sich am Freitag, 11. Oktober um 04:45 Uhr auf dem Saalkampweg in Hamm-Uentrop. Eine 48jähriger Soesterin befuhr den Saalkampweg in Richtung Westen. Im Verlauf einer leichten Kurve geriet sie mit ihrem Audi A3 in den dortigen Straßengraben. Das Fahrzeug blieb anschließend im Straßengraben liegen. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro, zudem verletzte sich die Soesterin leicht. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich für die Beamten der Polizeiwache Mitte Verdachtsmomente auf einen Medikamenteneinfluss. Daher wurde die 48jährige auf der Polizeiwache einer Blutentnahme unterzogen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. (nue)

