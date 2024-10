Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: brauner Opel Mokka nach Einbruch von der Kamener Straße entwendet

Hamm (ots)

Ein nicht zugelassener brauner Opel Mokka wurde am Freitag, 11. Oktober um 20:32 Uhr vom Gelände eines Autohändlers an der Kamener Straße entwendet. Zuvor hatte ein unbekannter Täter das auf dem Gelände des Autohandels befindliche Büro aufgebrochen, hierdurch konnten er in den Besitz des Fahrzeugschlüssels gelangen. Als der Geschädigte zum Gelände des Autohandels zurückkehrte, verließ der Täter in diesem Moment mit dem Fahrzeug das Gelände. Er flüchtete mit dem Opel über die Kamener Straße Richtung Kamen. Der Geschädigte konnte dem Fahrzeug noch für kurze Zeit folgen, verlor dieses aber im Bereich des Bürgeramtes Pelkum aus den Augen. Im Zuge von Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Täter zuvor mit einem E-Scooter die Kamener Straße befahren habe. Den E-Scooter verstaute er in dem gestohlenen Opel Mokka. Zudem konnte festgestellt werden, dass der Täter eine Sweatjacke mit der Aufschrift "Express" auf dem Rückenteil trug. Die Ermittlungen dauern an, Hinweise zum Einbruch, zum Verbleib des Fahrzeuges und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

