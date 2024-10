Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Östingstraße

Hamm (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen in der Zeit Freitag, 11. Oktober 18:30 Uhr bis 23:15 Uhr in ein Wohnhaus an der Östingstraße ein. Die Täter hebelten die rückseitig gelegene Terassentür auf und erlangten so Zutritt zum Haus. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Zimmer und Schränke sowie Schubladen. Es entstand Sach- und Vermögensschaden. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

