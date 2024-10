POL-HAM: Einbruch in Produktionshalle - Werkzeug als Diebesgut

Hamm-Herringen (ots) - Am Mittwoch, 9. Oktober, kam es zu einem Wohnungsbrand an der Friesenstraße. Die Einsatzkräfte wurden gegen 13.15 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. ...

mehr