POL-HAM: Fit und sicher auf zwei Rädern: Erfolgreiches Fahrradtraining mit der Lebenshilfe und unbegleiteten Flüchtlingen

Hamm (ots)

In den vergangenen Wochen führten unsere Expertinnen der Verkehrsunfallprävention in Kooperation mit der Lebenshilfe Hamm und der Jugend- und Familienhilfe NRW mehrere Verkehrssicherheitstrainings durch, um die Sicherheit im Straßen-verkehr zu fördern.

Im Rahmen eines dreitägigen Radfahrtrainings (13.08. - 15.08.2024) wurden fünf Teilnehmer der Lebenshilfe Hamm, davon vier Männer und eine Frau im Alter von 25 bis 50 Jahren, in Theorie und Praxis geschult. Die Teilnehmer lernten die wichtigsten Verkehrsregeln wie Vorfahrt, Rechtsfahrgebot und die Benutzung von Rad-wegen. Auch das richtige Verhalten im toten Winkel und die Überprüfung der eigenen Sicherheit und der des Fahrrades standen auf dem Programm. Am letzten Tag rundete eine 16 km lange Radtour mit einer wohlverdienten Pause in einer Eisdiele am Heessener Markt das Training ab.

Auch mit fünf afghanischen Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren, die ohne Begleitung nach Deutschland gekommen sind, führten unsere Expertinnen ein Verkehrssicherheitstraining (05.08.2024) durch. Unterstützt von zwei Dolmetscherinnen erhielten die Jugendlichen eine Einführung in die deutschen Verkehrsregeln, das sichere Verhalten im Straßenverkehr und den Umgang mit E-Scootern. In der Praxis konnten die Jugendlichen das Gelernte direkt anwenden und unter Aufsicht der Polizei ihre Fahrkünste verbessern.

Diese Trainings leisten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit und Integration. Sie helfen Menschen mit Einschränkungen und unbegleiteten Flüchtlingen, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen und stärken ihr Selbstvertrauen.(ds)

