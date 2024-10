Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

Hamm-Herringen (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße führte am Dienstag, 8. Oktober, gegen 13.20 Uhr zu Verkehrsstörungen - eine Frau verletzte sich leicht.

Eine 51-jährige Citroën-Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf der Dortmunder Straße in Richtung Westen unterwegs. In Höhe eines Autohauses geriet sie nach links in den Gegenverkehr, touchierte dort den entgegenkommenden Skoda einer 63-jährigen Hammerin und kollidierte frontal mit dem dahinter fahrenden Ford eines 18-Jährigen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Ford des 18-jährigen Hammers auf einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw.

In der Folge des Verkehrsunfalls verletzte sich die 51-jährige Citroen-Fahrerin leicht - sie begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung.

Sowohl der Citroen als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Westen gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Einsatzkräfte abgeleitet. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell