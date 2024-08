Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern

Rodgau: Mit Katzenmama wiedervereint

Kriminalpolizei stellt vier Kitten sicher

Groß-Zimmern / Rodgau (ots)

Das Kommissariat 41 der Polizei in Dieburg hat vergangene Woche vier Katzenbabys sichergestellt und sie mit ihrer Mutter wiedervereint. Am Mittwoch (7.8.) erhielten die Ermittlerinnen und Ermittler die Information, dass ein 20-Jähriger aus Groß-Zimmern mehrere Katzenbabys von ihrer Mutter getrennt und unterschlagen hätte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er dem 55 Jahre alten Besitzer aus Rodgau bei einem Tierarztbesuch geholfen, die Kitten aber anschließend nicht an ihn zurückgegeben haben.

Über die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 20 Jahre alten Tatverdächtigen erwirkt. Bei dem Einsatz am Donnerstag stellten die Polizeikräfte, die vom Veterinäramt des Landkreises Darmstadt-Dieburg unterstützt wurden, vier Kitten sicher. Nach der Wiedervereinigung mit der Mutter kam die Katzenfamilie aufgrund des Gesundheitszustands in eine Tierklinik. Der Mann aus Groß-Zimmern muss sich jetzt wegen des Verdachts der Unterschlagung sowie des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell