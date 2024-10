POL-HAM: Rollerfahrerin nach Verkehrsunfall auf der kleinen Alleestraße leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Ein Einfamilienhaus in der Ursulastraße war am Dienstag, 8. Oktober, zwischen 10.50 Uhr und 11.15 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Nachdem sie sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus verschafften, durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Angaben zum möglichen Diebesgut können aktuell noch nicht ...

mehr