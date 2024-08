Ulm (ots) - Kurz vor 15 Uhr war die Frau in der Biberacher Straße in Richtung Weiherstraße unterwegs. Während der Fahrt kam sie nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am ...

mehr