Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag fuhr eine 59-Jährige in Attenweiler gegen eine Gartenmauer.

Ulm (ots)

Kurz vor 15 Uhr war die Frau in der Biberacher Straße in Richtung Weiherstraße unterwegs. Während der Fahrt kam sie nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am VW Golf auf 3.000 Euro. Die Gartenmauer hielt dem Unfall stand und blieb wohl unbeschädigt. Laut Angaben der ortsunkundigen Fahrerin kam sie wohl von der Straße ab, da sie sich während der Fahrt nach einem Wegweiser umdrehte.

++++1682540(TL)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell