Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Hydrant umgetreten - Keller überflutet - Zeugen gesucht

Isselburg-Anholt (ots)

Tatort: Isselburg-Anholt, Adolf-Donders-Allee;

Tatzeit: 20.05.24, ca. 03.20 Uhr;

In der Nacht zum Montag traten noch unbekannte Täter einen Hydranten um, der anlässlich der Pfingstkirmes auf der Adolf-Donders-Allee aufgestellt worden war. An dem Hydranten selbst entstand kein Sachschaden - allerdings entstand eine ca. 20 m hohe Wasserfontäne durch die ein Keller eines Privathauses überflutet wurde. Die Feuerwehr dreht das Wasser ab und pumpte den Keller leer. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

