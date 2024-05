Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mercedes-Fahrer flüchtet nach Unfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Barloer Weg;

Unfallzeit: 22.05.2024, 14.00 Uhr;

Am Mittwoch befuhr der Fahrer eines weißen Mercedes Kombi gegen 14.00 Uhr den Barloer Weg in stadtauswärtiger Richtung. In Höhe des Krankenhaues streifte er den Außenspiegel eines geparkten Pkws. Der Fahrer hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Nach Angaben eines Zeugen, der in dem beschädigten Pkw gesessen hatte, ist der Unfallflüchtige ca. 60 bis 70 Jahre alt, grauhaarig, hat eine normale Statur und ein westeuropäisches äußeres Erscheinungsbild. An dem Mercedes befand sich ein BOR-Kennzeichen Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell