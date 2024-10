POL-HAM: Honda-Fahrer bei Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Auf einem Parkplatz an der Rückseite des Rathauses am Theodor-Heuss-Platz hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Montag, 7. Oktober, einen grauen Mercedes beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Wagen war in der Zeit von 6 bis 16.05 Uhr in einer der Parkboxen mit der Fahrzeugfront zum Gebäude abgestellt und wies bei der Rückkehr des Fahrers einen frischen ...

