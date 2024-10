Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher in Gartenlaube eingesperrt

Hamm-Heessen (ots)

Nachdem ein 36-jähriger Zeuge am Freitag, 4. Oktober, gegen 17.25 Uhr einen Einbrecher in seiner Gartenlaube in einer Kleingartenanlage am Grundhövelweg entdeckt hatte, sperrte er ihn kurzerhand ein und alarmierte die Einsatzkräfte der Polizei.

Kurios: Der ebenfalls 36-jährige Einbrecher schien es sich bereits gemütlich gemacht zu haben, hatte unter anderem den Kamin angezündet und aß mitgebrachte Speisen, als ihn der eigentliche Laubenbesitzer überraschte.

Als die Einsatzkräfte in der Kleingartenanlage eintrafen, wurden sie von einem weiteren Zeugen zur Laube geführt und trafen dort auf den wohnsitzlosen Einbrecher. Ohne Widerstand zu leisten, verließ dieser freiwillig die Laube. Anschließend ging es für den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 36-Jährigen mit zur Polizeiwache. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell